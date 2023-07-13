Четверг, 13 Июля 2023 17:56

АрмИнфо. Вопрос смены герба Армении сформирован, однако каких-либо корректных рабочих процессов в этом направлении не осуществляется. Об этом в ходе брифинга 13 июля заявила министр образования науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она отметила, что следует подумать о тех деталях, которые необходимо изменить. В этой связи министр придала важность обсуждениям с экспертным сообществом, которое еще много лет назад открыло эту дискуссию.

Андреасян подчеркнула, что все государственные символы являются лицом государства, и, соответственно, любые изменения, должны быть хорошо продуманы - <необходимо понять, что мы меняем и зачем>.

На вопрос представителей СМИ о том, что, не является ли подобный шаг отказом от своей истории, министр возразила: <Мы не отказываемся и не можем отказаться от своей истории. Но надо понять, как мы относимся к сегодняшнему. И наша государственная символика должна отражать наше сегодняшнее государство>, - сказала она.

Отметим, что согласно последнему опросу In Nikol ?Veritas консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) 88,3% опрошенных отметили, что не видят необходимости в изменении государственной символики Армении, лишь 8 % видят необходимость во внесении изменений в госсимволику, еще 3,7% затруднились ответить.

Напомним, что в июне этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос оппозиции, коснулся темы герба и задался риторическим вопросом, какое отношение имеет герб к республике, созданной в 1991 году? <Наш спор о следующем: должна ли реальная Армения служить исторической, или историческая Армения должна служить реальной Армении? Именно это политический и эпохальный вопрос, ответ на который мы должны дать>, - отметил он.