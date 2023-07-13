Четверг, 13 Июля 2023 16:55

АрмИнфо. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства 13 июля.

Напомним, что последний мэр Еревана Грачья Саркисян сложил полномочия в марте этого года. Исполняющим обязанности градоначальника на сегодняшний день является Левон Оганесян.

Согласно закону о местном самоуправлении, в Ереване мэра столицы избирает Совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

Сегодня известно о 8 претендентах на пост мэра: вице-мэр Еревана Тигран Авинян, бывший глава общины Кентрон Виктор Мнацаканян, бизнесвумен Наталья Ротенберг, певец Рубен Ахвердян, руководитель фракции <Луйс> Совета старейшин Давид Хажакян, глава правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян и лидер партии <Страна для жизни> Мане Тандилян.