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 Четверг, 13 Июля 2023 16:18
Марианна Мкртчян

Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию

Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

"Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 13 июля в 11:15 и 14:10 подразделения Армии обороны проводили фортификационные работы в Аскеранском и Карвачарском районах Республики Арцах, которые якобы были прекращены азербайджанскими подразделениями, дислоцированными на оккупированных территориях указанных районов, является очередной дезинформацией", - заявили в АО НКР.

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