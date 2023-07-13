Четверг, 13 Июля 2023 16:10

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился с официальным визитом в Лиссабон. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

"13-14 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с официальным визитом будет находиться в Лиссабоне. Состоится встреча министров иностранных дел Армении и Португалии.

Запланированы также встречи с представителями законодательного крыла и посещение Фонда Галуста Гульбенкяна", - отмечается в сообщении МИД РА.