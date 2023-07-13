Четверг, 13 Июля 2023 12:43

АрмИнфо. Советник верховного лидера ИРИ аятоллы Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти подчеркнул необходимость бдительности всех сторон, включая Иран и Россию, в отношении заговоров НАТО и будущего Кавказского региона.

Так, в эксклюзивной статье для Tasnim он проанализировал последние процессы в регионе и в международной системе, затрагивая самые разные вопросы, начиная с недавних действий НАТО, Турции и Азербайджана в регион к северу от Ирана и югу от России.

Сделав исторический экскурс процессов в мире начиная от Первой мировой войны и холодной войны, до доминирования США на международной арене на протяжении трех десятилетий, Велаяти коснулся и процессов вокруг Сирии, Украины и на Кавказе.

По его словам, в Сирии была выполнена трудная задача, где с помощью России удалось остановить экспансионизм Турции. "Из-за различных неудач турецкое правительство в последние годы постоянно меняло свою тактику и методы. В начале агрессии против Сирии она сблизилась с "Братьями-мусульманами" и Катаром и стремилась с их помощью свергнуть сирийское правительство, но потерпела неудачу.

Турецкие официальные лица выступили с речью против сионистского режима на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав его режимом "дето-убийственным", но, поскольку им не удалось достичь ни одной из поставленных целей, они изменили свой метод и расстелили красную ковровую дорожку для президент сионистского режима во время его поездки в Турцию. Они также изменили образ действий во внутренней политике, чтобы остаться у власти и победить на недавних выборах", - отметил иранский чиновник.

Он также коснулся военных действий на Украине, и роли США, Европы и НАТО в этом процессе. "Сейчас, в разгар войны на Украине, мы наблюдаем еще один стиль изменения политики Турции, которая представилась как близкая к России. В последние дни сообщалось, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО. Она также передал часть сил "Азова"Украине. По мере того, как происходит такое изменение позиций, параллельно в последние месяцы также поднимался вопрос о необходимости связи Турции с Азербайджаном, против чего выступает Иран. Те, кто выступает против этого говорят, что если будет облегчение связей между Азербайджаном и Нахиджеваном, то нет необходимости в оккупации значительной части армянской территории соседями. Все эти объекты, такие как перекачка газа, электричества, транзитный маршрут и т. д., могут быть легко доступны без нарушения суверенитета Армении, и это распространено среди стран", - отметил Велаяти.

По его словам, многих экспертов удивляло, почему два правительства Азербайджана и Турции так настаивают на возможности роста напряженности между связанными сторонами.

По его словам, постепенно стали вырисовываться реальные цели, скрывающиеся под формулировкой о необходимости связи Нахиджевана с Азербайджаном. "Цель, во- первых, разделить Армению на две части, во-вторых, разъединить Иран и Армению, разорвав связь, восходящую к эпохе Ахеменидов и Парфянской империи. В-третьих, ограничит связь Ирана с внешним миром. Как только это произойдет, мы станем соседями с 14 странами вместо 15, а свободная связь Исламской Республики Иран с Северным Кавказом, Россией и европейским континентом будет нарушена. Любое изменение региональных границ вызовет долгосрочную напряженность. И больше всего настораживало бы наличие чужих стран в приграничье (регионах)", - констатировал советник Хаменеи.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что ИРИ, Китай и Россия создали в Азии мощный и стабильный треугольник и, несомненно, несмотря на несостоявшиеся желания США в новой карте мира, американцы и Запад не могут игнорировать Иран как главную силу в западно-азиатском регионе и страну, которая оказывает влияние на международные события.

По словам чиновника, сегодня отношения между Россией и США изменились и стратегически, и, вопреки словам Джорджа Буша-старшего, мир в будущем будет многополярным.

Он также добавил, что в Иране полагают, что вопрос установления связи между Стамбулом и Синьсяном (городской округ в провинции Хэнань КНР - ред.), означающий формирование так называемого пантюркского мира, учитывая масштабы связей Турции с НАТО, приведет к созданию полосы, которая будет окружать Иран с севера и Россию с юга и распространит влияние НАТО в регионе.

"Открытие Нахиджеванского пути вместо развития торговли и сотрудничества может привести к тому, что НАТО и некоторые ее члены, играющие роль в этом конфликте, подготовят почву для более серьезного и активного присутствия на севере Иран и юге России.

К сожалению, серьезная и сложная проблема столкновений на Украине вызвала некоторое пренебрежительное отношение к Кавказскому региону, и формула "3+3", изначально принятая шестью странами - Россией, Ираном, Турцией, Грузией, Арменией и Азербайджаном, - была растоптана. И теперь регион Южного Кавказа является местом вмешательства и незаконного и коррупционного присутствия Евросоюза, Франции, США и сионистского режима, и если эта тенденция сохранится, то этот очень чувствительный регион практически превратится в угрозу безопасности всего региона", - отметил Велаяти.

По его словам, русским друзьям следует быть осторожными и знать, что любая незначительная небрежность на Кавказе сделает его местом для вторжения и соперничества между различными странами и злонамеренными сторонами, которые могут напасть на интересы России и Исламской Республики Иран.

"Если они будут пренебрегать этим, американцы и их агенты, которые не смогли сделать ничего существенного в Украине, усилят факторы, создающие напряженность в очень чувствительном регионе Южного Кавказа, и подорвут безопасность всего региона.

Несомненно, жители Запада, которые сегодня сталкиваются с проблемой энергоснабжения, не будут упускать из виду возможности и ресурсы этого региона и окружающих его регионов. Они жадно следят за регионом и не пожалеют усилий, чтобы посягнуть на него. К счастью, умные руководители России осознают, что они санкционировали покупку российской нефти и газа и ищут доступ к энергетическим ресурсам Каспия и Кавказа, и мы все должны это охранять. Более того, влияние и совокупное присутствие врагов Ирана и России, включая США, Европу и сионистский режим, в этом чувствительном регионе поставит под угрозу и будущие интересы других стран региона", - констатировал он.

Иранский чиновник убежден, что любое игнорирование и упрощение проблем и сложных вопросов, имевших место в этом регионе, приведет к тому, что они не ограничатся регионом Южного Кавказа, и распространят свое влияние на Северный Кавказ и, главное, на Каспийское море и страны вокруг него.

"И это должно быть красной линией Ирана и России. Каспийское море принадлежит только странам, граничащим с ним, и больше никому не будет позволено закрепиться в этом очень важном море", - отметил он.