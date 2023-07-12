Среда, 12 Июля 2023 15:53

АрмИнфо. В результат вражеской провокации ранение получил еще одни военнослужащий ВС РА.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 12 июля в 12:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Тех, в результате чего ранение получил военнослужащий ВС РА Н.Т.

"Состояние здоровья военнослужащего оценивается как среднетяжелое. Его жизнь вне опасности", - отметили в МО РА.

Напомним, что еще один военнослужащий ВС Армении, согласно МО РА, был ранен в результат вражеской провокации сегодня утром.

Добавим, что вражеские силы по всем направлениям предпринимают провокации. Под обстрелом находятся как позиции ВС Армении и Армии обороны Арцаха, так и мирные жители, осуществляющие сельхозработы в НКР.