Среда, 12 Июля 2023 10:50

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с депутатом Лок Сабха Индии, основателем Университета промышленных технологий Калинги, профессором Ачутой Самантой.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Андреасян подчеркнула важность дружеских отношений между двумя странами и перспективы сотрудничества, особенно в сфере образования.

В ходе встречи обсуждались возможности развития межвузовского сотрудничества, в частности, по части реализации программ обмена студентами, исследователями и преподавателями, совместных образовательных инициатив.

Глава МОНКС РА рассказала о реформах, осуществляемых в сфере высшего образования, подчеркнув в этом контексте, что число индийских студентов в Армении достаточно велико и есть возможности для развития межвузовских связей.

Также затрагивалось сотрудничество двух стран в таких направлениях как информационные технологии и врачебные профессии.

Профессор Ачута Саманта, основатель Университета промышленных технологий Калинги (KIIT) и Университета социальных наук (KISS) в Индии подробно рассказал о деятельности передовых центров профессионального обучения, Университета промышленных технологий Калинги и Университет социальных наук.

В этой связи Жанна Андреасян обратила внимание члена индийской Лок Сабха, на то, что студенты Нагорного Карабаха не могут продолжить и начать обучение в Армении в результате блокирования Кашатагского (Лачинского) коридора.

"Мы ожидаем, что вы поднимете свой голос в поддержку полной реализации права учащихся на образование", - сказала министр образования Армении.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.