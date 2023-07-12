Среда, 12 Июля 2023 09:57

АрмИнфо. В результате вражеской провокации ранение получил военнослужащий ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

"12 июля в 05:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Тех, в результате чего ранение получил военнослужащий ВС РА Е. Х.

Состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности", - подчеркнули в Минобороны Армении.