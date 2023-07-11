Вторник, 11 Июля 2023 17:10

АрмИнфо. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 11 июля с 10:05 до 14:55 часов подразделением Армии обороны Арцаха были проведены инженерные работы в Аскеранском, Карвачарском районах Республики Арцах, которые якобы приостановлено в указанных районах азербайджанскими подразделениями, дислоцированными на оккупированных территориях, является очередной дезинформацией. Об этом говорится в заявлении АО НКР.

"Ложные заявления Минобороны Азербайджана явно направлены на оправдание периодических нарушений режима прекращения огня собственными подразделениями", - говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

Отметим, что сегодня в социальные сети было слито видео, где видно, как российский миротворец требует от азербайджанского военнослужащего прекратить обстрел. Последний вел огонь из миномета. Место и дата, где было снято видео пока неизвестно.