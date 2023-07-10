Понедельник, 10 Июля 2023 21:12

АрмИнфо. Федеративная Республика Германия осознает ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в этом регионе и в Нагорном Карабахе. Об этом заявил госсекретарь Федерального министерства образования и научных исследований Германии Йенс Бранденбург, в ответ на вопрос корреспондента АрмИнфо, рассматривает ли официальный Берлин возможность оказать содействие в восстановлении прав арцахских студентов на получение образования, которое попирается из-за азербайджанской блокады Кашатагского (Лачинского) коридора. Отметим, что этот вопрос был поднят главой МОНКС Жанной Андреасян на встрече с ним.

"И Германия вместе с Евросоюзом стремиться содействовать мирному урегулированию этого конфликта, вместе с тем признавая суверенитет и территориальную целостность Армении", - подчеркнул Бранденбург.

В этом ключе он отметил, что в ходе встречи в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, глава ведомства Жанна Андреасян говорила не только об отсутствии элементарных бытовых условий, которые возникли в результате блокады. Бранденбург сообщил, что армянский министр также акцентировала внимание и на универсальных правах человека, которыми обладают жители Нагорного Карабаха, в том числе и права на образование.

"Заверяю Вас, что мы будем последовательны по этим вопросам и попробуем осветить проблему блокады, в том числе и с этого ракурса", - подчеркнул госсекретарь Федерального министерства образования и научных исследований.

Касаясь целей своего визита в Армению, он отметил, что научно-исследовательское сотрудничество между Арменией и Германией имеет более чем 30-летнию историю. "А последние десять лет мое Министерство вместе с Комитетом по науке Армении углубили эти отношения. Мы сейчас живем в непростом, турбулентном периоде, где условия диктуют геополитические процессы. Однако, у нас есть серьезный потенциал для развития наших научных и научно-исследовательских отношений. И в этот турбулентный период мы придаем важность развитию нашего сотрудничества, в том числе и с нашими армянскими партнерами", - подчеркнул Бранденбург.

Он также сообщил, что провел сегодня встречу с главой МОНКС РА, и обсудил с ней текущее сотрудничество в научно-исследовательской сфере и перспективы расширения взаимодействия, затем провел эффективные переговоры с главами ВУЗов Армении, ознакомился с деятельностью высших образовательных учреждений страны для определения граней возможного сотрудничества. По его словам он также провел встречу с главой Комитета науки РА и посетил центр креативных технологий "ТУМО".

Бранденбург также сообщил, что завтра проведет встречу с заместителем министра экономики РА, посетит Американский университет Армении, а во второй половине дня отправятся на озеро Севан, чтобы ознакомиться с реализацией научно- исследовательской программы по изучения качества воды в озере и разработке плана по более эффективному управлению водными ресурсами.