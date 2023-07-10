Понедельник, 10 Июля 2023 18:39

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян сегодня приняла делегацию во главе с госсекретарем Федерального министерства образования и научных исследований Германии Йенса Бранденбурга. Во встрече принял участие посол ФРГ в Армении Виктор Рихтер.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, на встрече Андреасян подчеркнула важность обеспечения перманентности успешного сотрудничества в различных областях между Арменией и Германией. В частности, она коснулась проводимых в Армении реформ в сфере образования и науки, отметив, что Комитет науки реорганизуется в Комитет высшего образования и науки. Министр также коснулась немецких образовательных программ, к которым проявляют интерес армянские студенты и профессорско- преподавательский состав.

Йенс Бранденбург подтвердил готовность углубить текущие армяно-германские программы в области науки, а также поддержку Германии в обеспечении полного представительства Армении на европейских образовательных платформах.

Жанна Андреасян обратила внимание коллег на то, что продолжение и начало учебы студентов Нагорного Карабаха в Армении невозможно в результате блокирования Лачинского коридора.

"Мы высоко ценим усилия правительства Германии, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также рассчитываем на поддержку в полной реализации права учащихся на образование", - отметил министр образования и культуры.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.