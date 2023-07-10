Понедельник, 10 Июля 2023 17:33

АрмИнфо. В конце июня и начале июля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, в том числе и двух военнослужащих Карена Казаряна и Арутюняна Овакимяна, похищенных с территории Армении 26 мая текущего года.

Как рассказала в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель программ по коммуникациям Ереванского офиса МККК Зара Аматуни, сотрудники Красного Креста в соответствии со своим мандатом посетили всех удерживаемых лиц.

По ее словам, в соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение и условия содержания задержанных. МККК также предоставляет людям условия для восстановления или продолжения связи со своими семьями.

"Однако, в отношении Казаряна и Овакимяна таких процедур не было применено, им была предоставлена возможность лишь обмена письмами. Остальные же лица также имели возможность совершить звонок или же отправить видео-послание своим родным", - добавила она, не разгласив число лиц, с которыми представители МККК провели встречи.

Отметим, что до сих пор не известно число лиц, удерживаемых в азербайджанском плену. Армянские власти говорят о чуть более трех десятках военнопленных и гражданских лиц, меж тем эксперты убеждены, что их несколько сотен.