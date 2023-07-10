Понедельник, 10 Июля 2023 16:55

АрмИнфо. Губернатор Ширакской области Мушег Мурадян принял делегацию во главе с послом Соединенных Штатов Америки в Армении Кристиной Квин, находящейся в Гюмри с ознакомительным визитом.

Как сообщает пресс-служба администрации области, приветствуя посла, губернатор пообещал рассказать ей всё об истории Гюмри.

"Являясь серьезным промышленным центром, после землетрясения Гюмри утратил былое могущество, однако на протяжении десятилетий осуществлялись различные проекты по восстановлению и строительству города. И еще многое предстоит сделать. Какой бы трудной ни была дорога, Ширак сохранил свой особый дух, обладает большим потенциалом для развития туризма и культуры. Есть потенциал для развития таких направлений как малый и средний бизнес, легкая промышленность, сельское хозяйство и д.р. Гюмри - один из тех редких городов, который сохранил городской колорит 19 века и имеет большой потенциал для развития", - отметил Мурадян.

Губернатор также указал на поддержку, оказанную правительством США Ширакской области в период после землетрясения. Он выразил уверенность, что двусторонние межгосударственные отношения продолжат динамично развиваться, а децентрализованное партнерство еще больше укрепляться.

Посол, поблагодарив губернатора за теплый прием, отметила, что для нее большая честь находиться в Ширакской области и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес. По ее убеждению, при обоюдной готовности будут очерчены новые направления сотрудничества.