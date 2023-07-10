Понедельник, 10 Июля 2023 11:53

АрмИнфо. Советник президента Арцаха, экс- госминистр Артак Бегларян представил несколько важных наблюдений относительно восстановления и вторичного прекращения газоснабжения из Армении в Нагорный Карабах.

Он напомнил, что накануне Азербайджан неожиданно для властей Арцаха и компании "Арцахгаз" возобновил поставки газа из Армении в Арцах, а через несколько часов вновь прервал подачу.

Бегларян считает, что о причинах этого восстановления, можно только догадываться, так как информации недостаточно.

"Ясно одно, что никакого общения с арцахской стороной на эту тему не было.

Главной целью этого шага, возможно, было некоторое снижение внешнего давления в конкретный момент (Ad hoc), однако я уверен, что власти Азербайджана преследовали и ряд других целей, например, в любой момент неожиданным включением-выключением возбудить постоянную неопределенность и различные сплетни и сомнения среди населения Арцаха, в пользу которых говорит сегодняшнее прерывание. Не исключаю и того преступного умысла, что неожиданное восстановление газоснабжения после 109- дневного перерыва могло бы стать причиной дополнительных инцидентов и человеческих потерь", - подчеркнул он.

Бегларян выразил убеждение, что с учетом преследуемой цели порождения чувств неуверенности и беспомощности, необходимо осознавать и всегда быть психологически готовым к тому, что Азербайджан может в любой момент неожиданно восстановить и прервать газоснабжение.

"И в таких условиях мы должны воздерживаться от создания дополнительного внутреннего информационно-психологического переполоха как в случае восстановления, так и прерывания. Исходя из вышесказанного и учитывая неопределенность ситуации, вчера уполномоченные органы не поспешили опубликовать официальную информацию о восстановлении.

С 15 июня в Арцах вообще не поставляется топливо, в числе прочих товаров первой необходимости, и уже возникли серьезнейшие проблемы с внутренним перемещением. Именно поэтому восстановление газоснабжения в определенной степени смягчило бы лишения людей в плане внутреннего передвижения и организации быта, но главной проблемой продолжает оставаться сама блокада", - полагает он.

В любом случае, продолжил Бегларян, власти Азербайджана должны осознать, что путем лишения газа, электроэнергии, топлива, продовольствия и других бытовых лишений не могут отнять у арцахцев их естественные права и сломить дух и волю к свободе.

"Полная блокада Арцаха, перебои в электроснабжении и газоснабжении являются проявлениями преступления против человечества, а это означает, что международное сообщество должно срочно и действенными средствами устранить эти нарушения и предотвратить дальнейшее углубление гуманитарной катастрофы. А одной из обязательных форм ее осуществления является признание и защита нашего права на самоопределение, поскольку гуманитарная катастрофа является чисто следствием подавления политических прав и свобод нашего народа", - резюмировал он.