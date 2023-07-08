Суббота, 8 Июля 2023 14:16

АрмИнфо. <Армянский мир не в полной мере осознает ту сложную ситуацию, в которой мы оказались, не в полной мере пытается помочь Арцаху, и не потому, что там живет 120 тысяч наших соотечественников, а потому, что это наши корни>, считает экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

Так, в ходе своего выступления на 6-м Международном медицинском конгрессе Армении <Диаспора-Арцах-Армения: сотрудничество> Рубен Варданян констатировал, что эта идеология не продвигается и это серьезная проблема.

При этом он считает, что это все еще подогревается тезисами, продвигаемыми действующими властями Армении, что <Арцах - наша головная боль, и если мы избавимся от Арцаха, у нас будет мир>. <Озвучиваются тезисы, что Арцах нам не нужен, потому, что эта головная боль и в составе Азербайджана он станет диаспорой как Джавахк или Глендел. И к этому добавляются новые угрозы, связанные с нашими национальными ценностями: гора Арарат, памятник Немезис, все мужчины были дезертирами во время войны, женщины несчастны, а церковь плоха. У нас очень серьезные проблемы с этой стороны. У диаспоры тоже свои проблемы по всему миру. Другими словами, у нас сложилась ситуация, когда Арцаха, находясь в такой сложной внутренней ситуации, не имеет ощущения, что армянский мир понимает создавшуюся ситуацию>, - сказал он.

В этом ключе он напомнил, что первая школа Мосропа Маштоца была открыта в монастыре Амараса в Арцахе, и эта одна из немногих мест, где сохранилась армянская идентичность.

Варданян также считает, что 44-дневная война оказала большое шоковое воздействие на армянское общество, люди находятся в таком положении, что они разобщены и не хотят мириться с ситуацией.

<У нас блокада, которая с каждым днем усложняет ситуацию. У нас проблемы с медициной, проблемы с едой, проблемы с топливом. Блокада - худшее состояние войны, из которого опасно выходить. Но, люди продолжают жить своей повседневной жизнью, они не понимают, что это опасно и оппозиция - единственный выход, который может нас спасти, а с другой стороны, у блокады есть одна хорошая сторона, что мы все в одной лодке, мы все равны в блокаде>, - сказал он, добавив, что война не окончена, она продолжается.

<Азербайджан ведет против нас войну 14 способами. Они последовательно делают все, чтобы люди здесь отчаялись, разочаровались и не верили, что могут жить на родине>, - подытожил Варданян, напомнив о реализации им более 70 разного рода проектов в Арцахе.