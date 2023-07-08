Суббота, 8 Июля 2023 11:22

АрмИнфо. Советник президента Арцаха Артак Бегларян представил свое видение относительно решения Международного суда ООН от 6 июля по заявлению Армении об установке азербайджанского КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

Он напомнил, что Суд подтвердил свое решение от 22 февраля 2023 года, которым обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. Бегларян добавил, что это подтверждение уже означает позицию суда о том, что Азербайджан не выполнил данное решение и обязан его выполнить.

<Суд посчитал, что в дополнении решения от 22 февраля 2023 года нет необходимости. Иными словами, предполагается, что суд не предпочел вдаваться в подробности различных политических и технических моментов: в любом случае детали этого решения можно будет четко понять, когда через несколько дней будут опубликованы его причины.

Очевидно, что это решение не означает легитимизации азербайджанского незаконного КПП, но может иметь и противоречивую интерпретацию, поскольку подтверждает наличие нарушенного движения. Какими средствами азербайджанская сторона нарушает движение (блокпост, армия, бетонные барьеры, активисты-террористы), Суд на это не ссылался>, - обратил внимание экс-омбудсмен НКР.

При этом он считает, что Международному сообществу (в первую очередь Совету Безопасности ООН) остается принять всеобъемлющие и срочные меры для надлежащего исполнения решения суда от 22 февраля, особенно в условиях полной приостановки гуманитарных поставок с 15 июня.

Отметим, что МИД Азербайджана накануне комментируя решение Международного суда по коридору, заверил, что этим вердиктов Суд <признал законность КПП установленного АР>. В азербайджанской интерпретации решения суда легитимируются все действия Бакинских властей по удушению Арцаха.