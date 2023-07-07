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АрмИнфо. В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.
Как передает пресс-служба правительства РА, вначале состоялась беседа лидеров двух стран тет-а-тет, после чего переговоры продолжились в расширенном составе.
Премьер-министры указали на прочные исторические и культурные связи, объединяющие два народа. Было отмечено, что Армения и Грузия привержены региональной стабильности и процветанию, стремятся к диалогу на высоком уровне по стратегическим вопросам, что придаст дополнительный импульс эффективному сотрудничеству, способствуя региональному миру и стабильности.
Подчеркнуты интенсивные контакты, свидетельствующие о динамичном развитии двусторонних отношений и высоком уровне.
Собеседники обсудили вопросы повестки и перспективы армяно-грузинского сотрудничества, коснулись дальнейших шагов, направленных на последовательное развитие и расширение сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о ситуации и событиях в регионе.
|В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии
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|Юрий Навоян: В отношениях между Арменией и Россией ощущается нехватка в институциональных механизмах для диалога
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|Серж Саргсян: Армен Ашотян является политическим заключенным
|В суд передано уголовное дело в отношении офицеров вооруженных сил
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|В СК Армении планируется внедрить механизмы цифровой базы данных о киберпреступности
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|Премьер-министр Армении посетит Грузию
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|Азербайджанский карманный суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух армянских военнослужащих, похищенных с суверенной территории РА 26 мая
|Представительство РА при ООН: Армения привержена сохранению культурного наследия для будущих поколений
|АНКА послу Квин: Неспособность США предпринять решительные действия для защиты Арцаха делают их соучастниками этнической чистки армян Азербайджаном
|В Армении пройдет региональная конференция, направленная на развитие Института патронатного воспитания
|Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении
|Враг вновь обстрелял мирных жителей Арцаха
|Армен Григорян и Джейк Салливан обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Главы МИД Армении и Франции подчеркнули императив разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Считаем недопустимым, чтобы международное сообщество и, в частности, РФ, оставили угрозы Азербайджана без должного внимания и ответа - МИД Арцаха
|Ваан Костанян проинформировал посла Бахрейн о последних развитиях в армяно- азербайджанских отношениях и вокруг Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян принял представителя Святого Престола
|Вице-спикер Армении на встрече с представителями СЕ заявил о важности скорейшего преодоления гумкризиса в Нагорном Карабахе
|ВТБ (Армения) открыл новый офис для корпоративных клиентов
|Арзуманян ответил злым языкам: С 18 лет я с оружием в руках сражался за свою Родину и одним из первых вошел в Шуши после его освобождения
|Квин: США не предопределяют исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха, а содействуют достижению соглашения, которое обеспечит основу для мира
|Российский посредник МГ ОБСЕ посетит регион
|Омбудсмен Армении передала сведения о похищенных Азербайджаном армянских военнослужащих международным структурам
|Захарова вновь призвала Баку разблокировать Лачинский коридор и признала ухудшение гумситуации в регионе
|Анаит Аванесян: При надлежащем уровне вакцинации преодолеть вспышку кори можно по истечению 1-2 месяцев
|Захарова: У России давно нет иллюзий относительно способности Франции, внести позитивный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха
|Госминистр: завтра азербайджанцы могут заявить, что арцахцы используют слишком много воды
|Глава МИД Арцаха: на странах-сопредседателях МГ ОБСЕ лежит прямая ответственность за развитие ситуации в Нагорном Карабахе
|Сергей Копыркин принял участие в церемонии передачи Правительству Армении функции управления реализацией программы ВПП по устойчивому школьному питанию
|Егише Киракосян: надеемся, что Международный суд ООН не будет тянуть с решением по Лачинскому коридору
|Пашинян анонсировал свою скорую встречу с Алиевым
|У Армении пять новых генералов - соответствующие указы подписал Ваагн Хачатурян
|Армения никогда ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства - Пашинян
|Секретарь Совбеза Армении проводит встречи в Вашингтоне
|Азербайджан на самом высоком уровне осуществляет армянофобскую политику - Омбудсмен Армении
|Пашинян ответил Алиеву
|Армен Ашотян - политзаключенный, а его арест - следствие политической, оппозиционной деятельности - геноцидовед
|Экс-госминистр Арцаха послу США: Британия была не хуже Азербайджана, а американцы не были лучше арцахцев
|Степанакерт послу США: Умиротворение агрессора воспринимается им в качестве поощрения его деструктивной политики
|Экс-спикер НС РА: Пашинян обязан согласиться на предложение Осканяна, момент истины наступил
|Ереван отреагировал на очередные беспочвенные выпады Алиева в адрес Армении
|Президент Tуркменистана принял участие в совете глав государств-членов ШОС
|Аветик Чалабян: страсти вокруг инициативы <Айякве> продолжают накаляться
|Абдоллахиян: Иран всегда был против изменения границ в регионе
|Маршал Сената Польши: мы заинтересованы в установлении мира в регионе, уважая намерения и права конфликтующих сторон
|Читать больше
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