Пятница, 7 Июля 2023 20:24

АрмИнфо. В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.

Как передает пресс-служба правительства РА, вначале состоялась беседа лидеров двух стран тет-а-тет, после чего переговоры продолжились в расширенном составе.

Премьер-министры указали на прочные исторические и культурные связи, объединяющие два народа. Было отмечено, что Армения и Грузия привержены региональной стабильности и процветанию, стремятся к диалогу на высоком уровне по стратегическим вопросам, что придаст дополнительный импульс эффективному сотрудничеству, способствуя региональному миру и стабильности.

Подчеркнуты интенсивные контакты, свидетельствующие о динамичном развитии двусторонних отношений и высоком уровне.

Собеседники обсудили вопросы повестки и перспективы армяно-грузинского сотрудничества, коснулись дальнейших шагов, направленных на последовательное развитие и расширение сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о ситуации и событиях в регионе.