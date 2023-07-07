Пятница, 7 Июля 2023 17:36

АрмИнфо. Инициатива <Айакве> предлагает внести два изменения в Уголовный кодекс Армении - одним предлагается установить наказание за признание Арцаха в составе любого другого государства, а вторым криминализирует отказ от процесса международного признания Геноцида армян. Об этом в интервью ОТА заявил адвокат, один из инициаторов <Айакве> Арам Орбелян.

Рассказывай об инициативе, он отметил, что по обеим поправкам предлагается лишение свободы от 10 до 15 лет, и они приравниваются к таким преступлениям как государственная измена или нарушение конституционного строя. Орбелян отметил, что они предлагают внести эти статьи в раздел касательно преступлений, направленных против Конституционного строя страны.

Адвокат пояснил, что речь не идет об ограничении свободы слова, выражения мнения со стороны частного лица, а к ответственности будут привлечены лица, занимающие государственные должности и выступающие от имени Республики Армения.

На замечание ведущего, что Азербайджан всячески пытается сорвать мирные переговоры, и заявлением о том, что <Арцах не будет в составе Азербайджана, будет сорван мирный процесс и созданы легитимные основания на применение силы с азербайджанской стороны>, на что Орбелял парировал: <Нужно дать четкий ответ на вопрос, готовы ли мы полностью уступить Армению, поскольку Азербайджан может предпринять какие-то действия?>. При этом он выразил убеждение, что сам процесс <Айакве> не может стать спусковым крючком для каких-либо действий со стороны Азербайджана.

На прямой вопрос, можно ли воспринимать его слова, как одобрение новой войны, Орбелян в частности сказал: <Я лишь говорю, что если выбор стоит за тем, чтобы умереть в войне или без нее, то лучше умереть во время войны. Но, я говорю, что войны не будет, так как в ходе переговоров может обсуждаться множество вопросов, а вопрос Арцаха остаться в плоскости переговоров Арцах-Азербайджан>.

Он напомнил, что сейчас на повестке переговоров по нормализации отношений между Армений и Азербайджаном множество вопросов, в том числе и транспортный путь, связывающий материковую часть Азербайджана с ее эксклавом - Нахиджеваном. Однако, продолжил адвокат, это во все не означает, что Армения сегодня должна заявлять, что признает Арцах в составе Азербайджана.

В этом ключе он напомнил, что позиция выраженная Арменией в 1996 году на Лиссабонской конференции, четко гласит, что окончательное урегулирование должно происходить в формате Минской конференции в соответствии с Будапештскими соглашениями.

<Я не имею ввиду Минскую группу ОБСЕ. И до тех пор, пока Минская конференция не созвана, мы не будем предопределять вопрос Арцаха. Да мы можем вести переговоры, но этот вопрос должен быть предметом обсуждений между Арцахом и Азербайджаном, но не в качестве процесса реинтеграции, а в качестве диалога между двумя равноправными или почти равноправными субъектами. Если Армения поднимается и в качестве официальной позиции признает Арцах частью Азербайджана, то, лицо, озвучивающее это, нарушает Конституцию Армении и Декларацию о независимости в качестве части этой Конституции. И именно это нарушение должно быть криминализировано>, - подчеркнул Орбелян.

На замечание ведущего о том, что <если криминализировать факт признания Арцаха частью другого государства, то фактически будет закрыт арцахский вопрос, что приведет к провалу переговоров и кризису, легитимизует азербайджанскую агрессию, так как мир признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, на что Орбелян отметил, что его оппонент выступил с тремя беспочвенными утверждениями. Адвокат напомнил, что международное сообщество не признавало Арцах частью Азербайджана, иначе бы 30 лет не шли переговоры по разрешению конфликта.

<Второе, у Армении должна быть четкая позиция. Действующие власти неоднократно заявляли, что Арцах и Азербайджан должны вести прямой диалог. Но, если мы признаем Арцах частью Азербайджана, то речь может идти исключительно о реинтеграции, как бы это красиво не упаковывали в обертку прав и безопасности народа НКР. Армения не должна предопределять итог переговоров своими подобными формулировками. Если мы не признаем Арцах частью Азербайджана, то за этим может последовать равноправный переговорный процесс между Баку и Степанакертом благодаря нашей грамотной дипломатии>, - отметил он.

Адвокат обратил внимание на фундаментальное обстоятельство, а именно, что итогами парламентских выборов 2021 года на 100% поддержана выраженная инициативой позиция.

Вместе с тем он призвал забыть часто используемый термин <легитимное право на применение силы>. <Применение силы никогда не может быть легитимным>, - подчеркнул он.

На уточнение, в случае войны, что будет делать Армения, на кого ей надеяться, Орбелян подчеркнул, что при правильном использовании дипломатического инструментария войны удастся избежать, а постоянными уступками лишь приближается новая с более пагубными последствиями война. В этом ключе он обратил внимание, что Азербайджан и Турция не скрывают своих притязаний на суверенные территории Армении.

<При правильной дипломатической работе все страны могут быть нашими союзниками. Это и Иран, Россия, Китай, Индия, Запад и другие страны. Международные отношения это поле для возможностей, и у нас есть такие возможности>, - резюмировал он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.