Пятница, 7 Июля 2023 15:20

АрмИнфо. 6 июля Международный суд ООН вынес решение в отношении запроса Армении о применении обеспечительной меры по делу Армения против Азербайджана в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что было обусловлено установкой Азербайджаном блокпоста в Лачинском коридоре. Об этом сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Суд подтвердил свое решение от 22 февраля 2023 года, которым обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. В то же время суд постановил, что на данный момент нет необходимости во внесении дополнений в решение от 22 февраля 2023 г.

Отметим, что 15 июня Азербайджан полностью перекрыл движение, в том числе, для миротворцев и МККК. 23 июня движение по Лачинскому коридору было восстановлено для транспортировки пациентов из Нагорного Карабаха в Армению.