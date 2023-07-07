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АрмИнфо. 6 июля Международный суд ООН вынес решение в отношении запроса Армении о применении обеспечительной меры по делу Армения против Азербайджана в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что было обусловлено установкой Азербайджаном блокпоста в Лачинском коридоре. Об этом сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.
Суд подтвердил свое решение от 22 февраля 2023 года, которым обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. В то же время суд постановил, что на данный момент нет необходимости во внесении дополнений в решение от 22 февраля 2023 г.
Отметим, что 15 июня Азербайджан полностью перекрыл движение, в том числе, для миротворцев и МККК. 23 июня движение по Лачинскому коридору было восстановлено для транспортировки пациентов из Нагорного Карабаха в Армению.
|Серж Саргсян: Армен Ашотян является политическим заключенным
|В суд передано уголовное дело в отношении офицеров вооруженных сил
|В Армении находится делегации Совета Европы
|Арам Орбелян: Международное сообщество не признавало Арцах частью Азербайджана, иначе бы 30 лет не шли переговоры по разрешению конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|В СК Армении планируется внедрить механизмы цифровой базы данных о киберпреступности
|Преобладающее большинство респондентов в Армении следили за речью Пашиняна в комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, но не поверили его откровениям
|Около половины респондентов в Армении указывают на наличие в стране политзаключенных - опрос
|Международный суд подтвердил свое решение по Лачинскому коридору
|Партия "Гнчакян" выразил поддержку правительству в преодолении стоящих перед страной вызовов
|Преобладающее большинство респондентов в Армении против изменения государственной символики страны
|В Армении выросло число тех, кто винит армянские власти в усугубляющейся гумситуации вокруг Арцахе и ждет новой азербайджанской агрессии - опрос
|В сеть попало полное видео инцидента на мосту через реку Хакари в Кашадагском коридоре - вопросов больше чем ответов
|Омбудсмен РА представила советнику УВК ООН по правам человека ситуацию в Армении и в Арцахе
|Делегация ЦИК Армении понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане
|Премьер-министр Армении посетит Грузию
|Глава МИД Армении едет в Хорватию
|Азербайджанский карманный суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух армянских военнослужащих, похищенных с суверенной территории РА 26 мая
|Представительство РА при ООН: Армения привержена сохранению культурного наследия для будущих поколений
|АНКА послу Квин: Неспособность США предпринять решительные действия для защиты Арцаха делают их соучастниками этнической чистки армян Азербайджаном
|В Армении пройдет региональная конференция, направленная на развитие Института патронатного воспитания
|Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении
|Враг вновь обстрелял мирных жителей Арцаха
|Армен Григорян и Джейк Салливан обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Главы МИД Армении и Франции подчеркнули императив разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Считаем недопустимым, чтобы международное сообщество и, в частности, РФ, оставили угрозы Азербайджана без должного внимания и ответа - МИД Арцаха
|Ваан Костанян проинформировал посла Бахрейн о последних развитиях в армяно- азербайджанских отношениях и вокруг Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян принял представителя Святого Престола
|Вице-спикер Армении на встрече с представителями СЕ заявил о важности скорейшего преодоления гумкризиса в Нагорном Карабахе
|ВТБ (Армения) открыл новый офис для корпоративных клиентов
|Арзуманян ответил злым языкам: С 18 лет я с оружием в руках сражался за свою Родину и одним из первых вошел в Шуши после его освобождения
|Квин: США не предопределяют исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха, а содействуют достижению соглашения, которое обеспечит основу для мира
|Российский посредник МГ ОБСЕ посетит регион
|Омбудсмен Армении передала сведения о похищенных Азербайджаном армянских военнослужащих международным структурам
|Захарова вновь призвала Баку разблокировать Лачинский коридор и признала ухудшение гумситуации в регионе
|Анаит Аванесян: При надлежащем уровне вакцинации преодолеть вспышку кори можно по истечению 1-2 месяцев
|Захарова: У России давно нет иллюзий относительно способности Франции, внести позитивный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха
|Госминистр: завтра азербайджанцы могут заявить, что арцахцы используют слишком много воды
|Глава МИД Арцаха: на странах-сопредседателях МГ ОБСЕ лежит прямая ответственность за развитие ситуации в Нагорном Карабахе
|Сергей Копыркин принял участие в церемонии передачи Правительству Армении функции управления реализацией программы ВПП по устойчивому школьному питанию
|Егише Киракосян: надеемся, что Международный суд ООН не будет тянуть с решением по Лачинскому коридору
|Пашинян анонсировал свою скорую встречу с Алиевым
|У Армении пять новых генералов - соответствующие указы подписал Ваагн Хачатурян
|Армения никогда ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства - Пашинян
|Секретарь Совбеза Армении проводит встречи в Вашингтоне
|Азербайджан на самом высоком уровне осуществляет армянофобскую политику - Омбудсмен Армении
|Пашинян ответил Алиеву
|Армен Ашотян - политзаключенный, а его арест - следствие политической, оппозиционной деятельности - геноцидовед
|Экс-госминистр Арцаха послу США: Британия была не хуже Азербайджана, а американцы не были лучше арцахцев
|Степанакерт послу США: Умиротворение агрессора воспринимается им в качестве поощрения его деструктивной политики
|Экс-спикер НС РА: Пашинян обязан согласиться на предложение Осканяна, момент истины наступил
|Ереван отреагировал на очередные беспочвенные выпады Алиева в адрес Армении
|Президент Tуркменистана принял участие в совете глав государств-членов ШОС
|Аветик Чалабян: страсти вокруг инициативы <Айякве> продолжают накаляться
|Абдоллахиян: Иран всегда был против изменения границ в регионе
|Маршал Сената Польши: мы заинтересованы в установлении мира в регионе, уважая намерения и права конфликтующих сторон
|Депутат НС РА: переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся не о мире, а о мирной капитуляции Армении
|Араик Арутюнян провел совещание по вопросам безопасности и гуманитарным вызовам
|Армения, Греция и Кипр подписал годовой план сотрудничества в оборонной сфере
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
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