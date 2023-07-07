Пятница, 7 Июля 2023 15:19

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Социал-демократической партии "Гнчакян" во главе с председателем Центрального управления Амбиком Сарафяном.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян отметил важность сотрудничества между правительством Республики Армения и Социал-демократической партией "Гнчакян" и подчеркнул участие партии в консультативной встрече по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами. Никол Пашинян подчеркнул роль Социал­демократической партии "Гнчакян" в общинах диаспоры и в этой связи отметил важность передачи посредством таких встреч необходимой информации нашим соотечественникам.

Амбик Сарафян выразил поддержку правительству в преодолении стоящих перед страной вызовов.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с решением существующих проблем, и предпринимаемые в этом направлении шаги.