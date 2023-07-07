Пятница, 7 Июля 2023 14:46

АрмИнфо. В Армении 35 % респондентов считают армянские власти виновными в усугубляющемся кризисе в Арцахе из-за азербайджанской блокады, длящейся уже более 6 месяцев. Причем в январе 2023 года подобной точки зрения придерживались лишь 29 % опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса " In Nikol ?Veritas", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Примечательно, что если число тех, кто считает власти Армении виновными в этом кризисе возросло, то число тех, кто винит российские власти и Азербайджан сократилось. Лишь 27.8% респондентов винят Азербайджан в сложившейся ситуации, в январе таковых было 42.5%. Еще

25.2% опрошенных назвали российские власти виновными в ситуации, в январе таковых было 30.2%.

Вместе с тем, 36.5% респондентов считают вполне вероятным агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории РА в ближайшие месяцы, еще 40.4% - скорее вероятным, 10.9% - скорее невозможно,6.5% - не считают возможным нападение, еще 5.7% затруднились ответить.

При этом на вопрос, в случае азербайджанской агрессии от кого стоит ждать помощи Армении, 35.8% опрошенных выразили убеждение, что таких стран нет. Примечательно, что в январе текущего года таковых было лишь 8.7%.

19.6% опрошенных надеяться на Францию (34.2% - в январе), 19.5% - на Россию (30%), 18.6% - на Иран (40.1%), 11.5% - США (27.8%), 6.8% - Индия (25.6%), 1.8%- Китай (5.1%). Иные страны назвали 8.5% (12.2%) еще 4% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 21 июня по 24 июня текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.