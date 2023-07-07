Пятница, 7 Июля 2023 12:58

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 7 июля. Об этом сообщают грузинские СМИ ср ссылкой на пресс- службу администрации правительства Грузии.

В рамках рабочего визита запланирована встреча премьера Армении с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.

За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.