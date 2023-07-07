Пятница, 7 Июля 2023 12:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 7-8 июля посетит Хорватию, где примет участие в форуме в Дубровнике. Об этом сообщила пресс- секретарь МИД Ани Бадалян в Facebook.

<Ожидается участие Мирзояна в панельной дискуссии <Нарушении мирового порядка: как стабилизировать мировую политику>, а также встречи с коллегами>, - говорится в сообщении Бадалян.