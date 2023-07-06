Четверг, 6 Июля 2023 16:10

АрмИнфо.Спецпредставитель главы МИД России, российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Армению. Об этом 6 июля в ходе еженедельной пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На просьбу дать оценку итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне в конце июня текущего года по мирному договору, Захарова отметила, что в Москве приветствуют достигнутый прогресс в ходе переговоров по выработке мирного договора между Ереваном и Баку, как и все позитивные шаги на этом направлении.

<Российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон. В ближайших планах, в частности, посещение региона спецпредставителем министра по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым. Возможны и трехсторонние встречи>, - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства>, - резюмировала она.