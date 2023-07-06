Четверг, 6 Июля 2023 15:35

АрмИнфо. Сведения о двух похищенных военнослужащих с территории Армении, которые находятся сейчас в азербайджанском плену, офис Омбудсмена передал международным структурам. Об этом в ходе брифинга 6 июля журналистам сообщила Омбудсмен Армении Анаит Манасян.

Она подчеркнула, что велись разговоры с родными пленных, исходя из данных, полученных от граждан, составлено представление о ситуации, и с правовыми обоснованиями данная информация была передана международным структурам. Кроме того, Манасян сообщила, что во время встреч с международными партнерами также не упускает возможности поднять этот вопрос.

<Ведь речь идет о пленных, соответственно, и на них должны распространяться международные гарантии>, - сказала она, подчеркнув, что работы в этом направлении необходимо продолжить.

Напомним, что 26 мая с 19:00 была потеряна связь с двумя военнослужащими ВС РА (Арутюн Овакимян и Карен Казарян), поставляющими продукты питания на боевые позиции. 26 мая автомобиль тылового снабжения, эксплуатируемый двумя военнослужащими ВС Армении, груженый продовольствием и водой, предназначенным для боевых постов был обнаружен на межпозиционной дороге. Уже 27 мая в Азербайджане успели обвинить пропавших накануне армянских военнослужащих в терроризме, контрабанде, осуществленной группой лиц по предварительному сговору, возбуждении национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, незаконной перевозке оружия и незаконном пересечении государственной границы.

28 мая, в связи с похищением двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер.