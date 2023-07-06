Четверг, 6 Июля 2023 14:56

АрмИнфо. Нас мало чем можно удивить, но иногда президенту Франции Эмманюэлю Макрону это удается. Об этом 6 июля в ходе еженедельной пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу дать оценку заявлению французского лидера о том, что Париж продолжит давление на президента Азербайджана в переговорном процессе по армяно-азербайджанской нормализации.

По словам, российского дипломата, последний раз это случилось 28 июня в Марселе, <где Макрон заявил, что оказывает больше давления на президента Азербайджана, чем на премьера Армении, и что он единственный кто обладает четкой позицией по вопросу Нагорного Карабаха, и что он чуть ли ни в одиночку сохраняет эту тему в повестке мирового сообщества>.

<После таких заявлений, складывается ощущение, что скромность Макрона уступает лишь его мужественности. Мы конечно не перестаем удивляться, вот этим характеристикам президента Франции, о том с каким пафосом он говорит о своей личной роли, заслугах как по карабахскому вопросу, так и по другим>, - сказала Захарова, при этом вызвав сожалением тем обстоятельством, что Макрон не упомянул ни о каких практических результатах в этом плодотворном процессе.

По ее словам, процесс есть, результатов нет. <А возможно, он умолчал, поскольку никто никогда не видел этих результатов. И кстати говоря, никто не видел этих результатов не только в посредничестве Франции в нагорно- карабахском урегулировании, но и во многих других делах, за которые Макрон брался неоднократно>, - добавила российский дипломат.

Вместе с тем она подчеркнула, что у России давно нет иллюзий относительно способности Франции внести позитивный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха, саботирования работы, а по сути, развал в том числе стараниями Парижа Минской группы ОБСЕ в 2022 году, <принятие осенью прошлого года Сенатом и Национальным собранием страны резолюций, осуждающих агрессию Азербайджана и требований ввести санкции в отношении этой страны и ее официальных лиц, инициирование Парижем решения о развертывании гражданской миссии ЕС в РА с сомнительным мандатом без учета мнения Баку - это все наглядные примеры французской повестки в этом региональном конфликте, требующем знаний, профессионализма и выверенности действий.

По мнению Захаровой, эти действия Парижа направлены не на помощь сторонам, а на вытеснение России из процесса урегулирования, и реализации собственных политических, а порой и предвыборных целей.

<Они не только не оказали положительного результата на переговорный процесс, а напротив дискредитировали роль Франции как посредника в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений>, - заверила Захарова, назвав это само пиаром.