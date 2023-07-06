Четверг, 6 Июля 2023 13:44

АрмИнфо. Арцахская сторона никогда не отказывала в проведении прямых переговоров между Степанакертом и Баку. Об этом 6 июля в ходе видеомоста Ереван-Степанакерт заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Казарян.

Но, как отметил Казарян, для того, чтобы диалог носил конструктивный характер, Азербайджан должен следовать некоторым критериям. Как от представителей сторон, так и международных партнеров поступают различные предложения относительно организации процесса диалога. Но для этого необходимо учитывать некоторые элементы. 24 февраля и 1 марта при посредничестве российских миротворческих сил были проведены подобного рода переговоры, в ходе которых обсуждались технические вопросы, однако впоследствии азербайджанская сторона предприняла диверсионную вылазку, в результате которой были убиты трое полицейских и один получил ранение. <При подобном развитии событий говорить о диалоге не приходится. Для диалога Азербайджан должен сделать первый шаг, а именно, разблокировать дорогу, обеспечив беспрепятственные поставки продовольствия и медикаментов. Это станет для нас сигналом об изменении подходов, а именно в готовности противоположной стороны к диалогу>, - сказал глава внешнеполитического ведомства Арцаха.

Он отметил, что невзирая на все эти явления, переговоры периодически проводятся. Степанакерт с задействованием российских миротворцев передавала азербайджанской стороне предложения, которые были отклонены Азербайджаном.

Отвечая на вопрос о требованиях Баку по расформированию Армии обороны Арцаха, Сергей Казарян отметил, что заметил, что АО является важнейшим фактором по защите безопасности жителей Нагорного Карабаха. На фоне агрессивных действий и воинственной риторики со стороны Баку, становится очевидной невозможность подобного развития событий, а тем более, обсуждений по этому вопросу. <Требование о расформировании Армии обороны всегда было в повестке азербайджанских властей, и вчера об этом говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, но АО обеспечивает безопасность народа Арцаха>, - сказал глава МИД республики.

Говоря о письме президента Арцаха Араика Арутюнян на имя президента России Владимира Путина, о чем сообщили СМИ, министр заметил, что подобного рода письма направляются не только главе российского государства, но и руководителям различных международных организаций, политическим деятелям различных стран. <Просто в сложившейся ситуации власти Арцаха пошли на этот шаг. Премьер-министр РА провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого в очередной раз привлек внимание главы российского государства к складывающейся в Арцахе ситуации. Мы ожидаем, что российские миротворцы в рамках обязательств, принятых в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, предпримут все усилия для того, чтобы разблокировать Арцах. Тем более, что с 15 июня нет возможности доставить в республику ни продовольственных товаров, ни предметы первой необходимости. Ждем ответа от российской стороны>, - подчеркнул Казарян.

Комментируя заявление посла США в Армении Крисины Квин о том, что в США верят в безопасность армян Арцаха в составе Азербайджана, глава МИД Нагорного Карабаха подчеркнул, что на фоне всего того, что произошло в течение последних месяцев, Степанакерт ожидает от стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ более активной вовлеченности в процесс мирного урегулирования проблемы, и не только на уровне призывов или заявлений, а конкретными действиями. <На них лежит доля ответственности за ситуацию в Нагорном Карабахе, в первую очередь, по предупреждению этнических чисток. Это не их право, а их ответственность>, - заметил глава МИД Арцаха.