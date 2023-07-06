Четверг, 6 Июля 2023 12:25

АрмИнфо. Азербайджан на самом высоком уровне осуществляет армянофобскую политику. Об этом 6 июля на пресс- конференции заявила Защитник прав человека Армении Анаит Манасян.

По ее словам, подобного рода политика делает невозможной защиту прав человека. <Мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг этой политики в средствах массовой информации Азербайджана. В частности, в последнем внеочередном докладе детально представили эти факты, буквально цитируя должностных лиц Азербайджана, в том числе, и президента этой страны Ильхама Алиева, которые полны армяно- ненавистнических заявлений, которые свидетельствуют о государственной политике, а это практически делает невозможной защиту прав человека в Арцахе>, - сказала Защитник прав человека Армении.

Она добавила, что в центре внимания офиса Омбудсмена РА находится и ситуация в приграничных регионах Армении, которая также мониторится в ежедневном режиме и находит свое отражение в докладах офиса Защитника прав человека, которые сразу направляются международным партнерам, поскольку в результате действий со стороны вооруженных сил Азербайджана также нарушаются права местных жителей. В этом вопросе также очевидна политика армянофобии, которая вместе с ситуацией в Арцахе дополняет друг друга и говорит не о простых нарушениях прав человека, а о нарушениях жизненно важных прав. <Данная армяно-ненавистническая политика направлена на проведение этнических чисток в конкретных населенных пунктах, что не соответствует применяемым в цивилизованном мире ценностям>, - подчеркнула Манасян.