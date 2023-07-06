Четверг, 6 Июля 2023 11:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 6 июля на заседании кабмина страны в очередной раз заявил, что утверждения о присутствии в Нагорном Карабахе подразделений ВС Армении не соответствуют действительности.

Пашинян указал, что гуманитарный кризис, возникший из-за незаконной, продолжительной блокады Азербайджаном Лачинского коридора - единственной дороги, связующей Армению с Арцахом (с 12 декабря 2022 года -ред.), изо дня в день обостряется. А после провокации Азербайджана у моста Хакари 15 июня прекращена поставка всех видов товаров в Нагорный Карабах. Данной возможности лишены даже российские миротворцы, дислоцированные в НК, отметил премьер, напомнив, что уже несколько месяцев, как прекращены поставки газа и электроэнергии в Арцах.

На этом фоне Баку усиливает свою военную риторику, как в адрес Степанакерта, так и Еревана. <Не прекращаются необоснованные обвинения в адрес Армении со стороны Азербайджана. В частности, Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода армянских подразделений, в условиях, когда у РА нет солдат в Нагорном Карабахе. Констатирую еще раз: у Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе действует Армия обороны НК, причины существования которой каждый может найти в ежедневной официальной азербайджанской пропаганде и действиях, неприкрытая суть которых - геноцид и этнические чистки армян Нагорного Карабаха. По сути сегодня мы являемся очевидцами ползучей реализации этой политики в Нагорном Карабахе>, - отметил он.

Частью политики этнических чисток в Нагорном Карабахе, как указал Пашинян, является то, что Баку таргетирует также те международные организации или страны, которые дают объективную оценку ситуации в Нагорном Карабахе, и действиям Азербайджана.

<В течение нескольких месяцев Азербайджан ведет масштабную пропагандистскую кампанию против Франции, которая на официальном и общественном уровне озвучивает адресные оценки по поводу незаконных действий Баку против армян Нагорного Карабаха. Пропаганда против Франции и международных организаций со стороны Азербайджана и других государств нацелена на недопущение возможных международных адресных оценок>, - добавил Пашинян.

По его словам, Армения в свою очередь, благодарит Францию и должна предпринять дополнительные меры, чтобы еще больше стран и организаций присоединились к таким адресным оценкам.

Вместе с тем, как указал армянский премьер, Ереван продолжит реагировать на данную ситуацию на дипломатическом уровне, <не теряя самообладание>, чтобы еще больше стран выступали с объективными оценками происходящего.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что ее ВС находятся на территории Нагорного Карабаха и потребовал их вывода. Азербайджанский лидер также обвинил Францию в поддержке <армянского сепаратизма> и <продолжении неоколониальной политики>.