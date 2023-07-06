Четверг, 6 Июля 2023 11:10

АрмИнфо. В очередной раз мы видим, что Азербайджан использует платформу движения неприсоединения и председательства в нем для агрессивной антиармянской пропаганды, в том числе, искажая причины и суть нагорно-карабахского конфликта. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, коснувшись антиармянских выступлений президента Ар Ильхама Алиева. <Это нарушает как принципы Движения, так и международного права и решения международных инстанций>, - написала пресс-секретарь МИД.

Отметим, что Алиев накануне в ходе выступления на встрече Движения неприсоединения сначала обрушился с критикой на Францию, обвинив ее в неоколониализме. Затем, уже по традиции он перешел к Армении, обвинив ее во всех смертных грехах, неприменув приписать и вымышленные азербайджанской агитпропагандой факты.

Затем, он напомнил, что после агрессии-азербайджано-турецкого тандема против Арцаха, а Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга ( хотя Армения никогда не оспаривала территориальную целостность современного АР - ред.).

<Хотя Армения была вынуждена признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, всё ещё находятся остатки армянских вооруженных сил. Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные формирования на местах должны быть разоружены>, - заявил он, позабыв указать, что военных ВС РА там нет, и там находятся войска Армии обороны Арцаха - республики, которая самоопределился по тем же юридическим основаниям в начале 90-ых прошлого столетия, что и Азербайджан.

Затем, Алиев пошел дальше, и возмутился тому, что Армения отказывается от предоставления экстерриториального коридора через свою страну, предлагая в замен обычный транспортный маршрут, заверив, что мол она обязалась это сделать по трехстороннему заявлению и не делает. Хотя по части экстерриториального коридора в заявлении ни слова нет, однако там есть пункт по Лачинскому коридору, который Азербайджан так безнаказанно нарушает и даже не стесняется этим хвастаться на фоне бездействия международного сообщества, который молча наблюдает за тем, как азербайджанские власти поэтапно на протяжении 7 месяцев душат народ Арцаха.