Вторник, 4 Июля 2023 14:26

АрмИнфо. Делегация Министерства иностранных дел Республики Индия посетила Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>.

Как сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян, гостам была представлена историю создания мемориального комплекса, а также история трех хачкаров, воздвигнутых на территории комплекса в память об армянах, погибших в резне, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку в конце прошлого столетия, и истории пяти борцов за свободу, погибших во время Арцахской борьбы, и похороненных в <Циценакаберде>, подчеркнув связь между случившимся и Геноцидом армян.

Члены делегации из Индии возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян.

Гости также осмотрели музей Геноцида армян, где в сопровождении заместителя директора музея Геноцида армян Лусине Абрамян ознакомились с постоянной и временной экспозициями, после чего сделали запись в книге памяти почетных гостей.