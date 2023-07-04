Вторник, 4 Июля 2023 10:04

АрмИнфо. Госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что переговоры в Вашингтоне были конструктивными и в переговорах зафиксирован прогресс. Об этом в интервью общественному телеканалу Армении заявила посол США в РА Кристина Квин, касаясь итогов последних переговоров между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана по нормализации отношений при посредничестве Вашингтона. <Соединенные штаты привержены продолжению этих переговоров, пытаясь достичь таких результатов, которые обеспечат долгосрочный и справедливый мир в регион>, - отметила она.

На замечание, что параллельно с переговорами азербайджанская сторона убила 4-ех армянских военнослужащих, обстреляла гражданских лиц, продолжает агрессивную риторику ти блокаду Арцаха, возможен ли в этих условиях мир, Квин отметила, что США четко заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. <Мы четко заявляли, что вспышки насилия неполезны для разрешения конфликта, и призывали все стороны решать существующие разногласия путем переговоров. Но, мы видим, что ключом к миру в регионе является решение всех существующих проблем. Поэтому мы привержены к достижению таких договоренностей, которые приведут к миру>, - отметила американский дипломат.

При этом она добавила, что обе стороны сели за стол переговоров и имели открытые обсуждения по существующим разногласиям. Квин добавила, что в США верят, что стороны смогут увидеть тот факт, что мир возможен и американская сторона надеется помочь в этом им.

Касаясь вопроса обеспечения прав и безопасности народа Арцаха, Квин подчеркнула, что США четко заявляли: права тех, кто живет в Нагорном Карабахе, должны быть защищены и окончательное решение должно включать обеспечение прав и безопасности тех, кто там живет.

<Я сама убеждена, что люди в Арцахе должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в собственных домах и иметь возможность вести мирную семейную жизнь, быть вовлеченными в свои общины. Поэтому, США убеждены, что указанные принципы должны быть включены в окончательное урегулирование>, - заверила она.

На замечание о том, что в армянском обществе есть мнение, что подобный сценарий физически не возможен, если Арцах будет в составе Азербайджана, посол США заверила, что по их убеждению это возможно. <Все стороны должны приложить усилия, чтобы это стало возможным. В США считают, что это правильный подход и все стороны поощряют совместно предпринять усилия для обеспечения этих подходов. Права и безопасность населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, и сейчас нужно найти возможность это реализовать> , - сказала дипломат.

На вопрос, возможен ли диалог Баку-Степанакерт, Квин отметила, что в Вашингтоне считают движением в правильном направлении любой диалог, любые обсуждения. По ее словам, остается лишь помочь сторона воспринять все существующие опасения, чтобы найти путь к миру, где будут гарантированы, в том числе и права и безопасность живущих в Нагорном Карабахе.

На вопрос ведущего, зачем же США все, это, ведь у них нет жизненно важных интересов в регионе, не преследует ли эти шаги цель выдавить РФ с Южного Кавказа, посол отметила, что в Вашингтоне хотят, чтобы Армения как суверенное государство, самостоятельно могла решать кто ее партнеры и союзники, и по какому вектору будет развиваться страна. Она добавила, что США хотят мира в Европе и на Южном Кавказе и готовы работать с любым, кто позволит это обеспечить. В этом ключе посол отметила, что и США и ЕС видят пользу от мира на Южном Кавказе, и именно поэтому стороны тесно взаимодействуют в усилиях по достижению прочного мира.

<Я считаю, что у США есть очень важные интересы в Армении. Но, в чем же эти интересы? А в том, что у нас есть общие демократические ценности, привержены этим ценностям. Мы видим, что в Армении действительно светлое пятно в регионе с этой точки зрения. У Армении есть свободная пресса, свобода слова. И Армения - демократия, которая двигается вперед и мы готовы помогать ей на этом пути>, - сказала посол.