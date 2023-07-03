Понедельник, 3 Июля 2023 19:04

АрмИнфо. Союз журналистов Армении решительно осуждает случай умышленного воспрепятствования работе журналистов в Высшем судебном совете (ВСС) РА без достаточных на то оснований. Об этом говорится в заявлении председателя СЖА Сатик Сейранян.

По ее словам, журналисты, пришедшие сегодня в Высший судебный совет (ВСС) для освещения ранее объявленных открытых заседаний, не смогли выполнить свои профессиональные обязанности. Сейранян констатировала, это произошло потому, что приставы Судебного департамента не пустили их в зал заседаний ВСС, где должны были быть опубликованы постановления о дисциплинарной ответственности в отношении ряда судей.

<Образовавшие живую стену судебные приставы, иногда повышая голос на журналистов, запрещали им подниматься в зал заседаний, мотивируя это тем, что места заняты и сесть негде.

Меж тем, как места в зале заседаний были в основном заняты сотрудниками Судебного департамента и близкими Карена Андреасяна и ее команды, ведь за час до начала первого заседания, назначенного на 11:00, ни один из журналистов, отправившихся к зданию ВСС не был очевидцем скоплений людей или очередей у входа в здание суда. Кроме того, журналисты готовы были на ногах освещать данное мероприятие, но Судебный департамент был непреклонен. И это в том случае, когда журналист был не просто зрителем, а Департамент был обязан обеспечить беспрепятственный доступ журналистов, пришедших на работу в зал заседаний ВСС>, - отметила Сейранян, осудив данные действия ВСС.

Она также сообщила, что в ближайшее время собирается связаться с Генеральным прокурором РА Анной Вардапетян по поводу очевидного факта воспрепятствования работе журналистов в ВСС РА.

Добавим, что минутами ранее на ситуацию отреагировали в офисе Омбудсмена Армении, где пообещали провести анализ ситуации и выступить с отдельным заявлением после этого.