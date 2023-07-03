Понедельник, 3 Июля 2023 15:51

АрмИнфо. Сыну члена Национально-демократического полюса (НДП) Варужана Аветисяна - Давиду Аветисяну грозит уголовная ответственность за оскорбление премьера Армении.

Так, в заявлении НПД говорится, что Давид Варужанович Аветисян был задержан по подозрению в хулиганстве, что <подтверждено> протоколом полицейского. По словам адвоката Араика Папикяна, следственный орган квалифицировал выражения <предатель> и <отродье> как оскорбления - проявление хулиганства, лишив Давида свободы.

<Решение о задержании Давида Аветисяна станет не перевариваемым для режима, началом обратного отсчета и большим шагом к самоуничтожению>, - добавили в НДП.

Как сообщают армянские СМИ, накануне вечером Давид Аветисян подошел к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и назвал его <предательским отродьем>. После этих слов он был схвачен правоохранителям и увезен в участок.