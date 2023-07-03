Понедельник, 3 Июля 2023 12:51

АрмИнфо. 2 июля в городском парке Дилижана завершился масштабный велосипедный турнир Ascend Armenia Ultra Distance Bikepacking Race 2023, в котором приняли участие профессиональные велосипедисты из более чем 20 стран мира. Общая протяженность велосипедного маршрута составила 1200 км и проходила через населенные пункты регионов Вайоц Дзор, Гегаркуника, Тавуша, Лори и Ширак.

Велосипедный турнир состоял из длинного и короткого рейсов. Старт длинного рейса был дан 25 июня с Площади Республики в Ереване. В нём участвовали 32 спортсмена, которые преодолели весь маршрут за 5-8 дней. Короткий рейс начался от села Маргаовит Лорийской области 2 июля, в нем приняли участие более 40 спортсменов. Участники обоих рейсов финишировали в городском парке Дилижана, где был организован спортивный велофестиваль The Ascend Armenia Cycle Fest.

Благодаря турниру спортсмены из разных стран мира, таких как США, Австралия, Венгрия, Швейцария, Грузия, Бельгия, Беларусь, Куба, Германия смогли открыть Армению в качестве нового направления для экстремального туризма. Маршрут гонки пролегал через живописную природу Армении, предлагая участникам возможность насладиться панорамными видами, заповедными лесами и горными пейзажами. Победителем турнира стал велосипедист из Швейцарии Адриан Лихти, второе место занял Кай- Уве Ленух (Германия), третье ? Джейкоб Хора (США).

<Проект Ascend Armenia смог объединить профессиональных велосипедистов, любителей активного образа жизни и просто энтузиастов спорта. Подобные турниры создают благоприятную среду для развития спортивной инфраструктуры, создания новых трасс и тренировочных площадок, а также привлечения спонсоров и инвесторов в велосипедную индустрию страны. Мы рады быть частью финального спортивного мероприятия в Дилижане. Для города это знаковое событие, которое способствует развитию Дилижана и укреплению его позиции как важного туристического и спортивного центра>, ? прокомментировал мероприятие генеральный директор Impulse management company Грант Бабасян.

Он отметил, что Комитет по туризму РА придает большое значение проведению международного велосипедного турнира в Армении, так как это дает уникальную возможность представить, а участникам открыть для себя Армению как загадочное направление. <Брендинг комитетом Армении как туристической страны основан на 4 туристических направлениях: гастрономическом, культурном, местном и приключенческом, а благодаря этому мероприятию участники- велосипедисты, многие из которых были в Армении впервые, получили уникальную возможность познакомиться со всеми этими компонентами, особенно с местными и приключенческими направлениями. Мы надеемся, что мероприятие станет ежегодным и с каждым годом будет приобретать все более масштабный характер, объединяя профессиональных и любительских велосипедистов в Армении. Я уверена, что наши гости успели полюбить природу, людей, гостеприимство и культуру Армении и вернутся в свои страны с яркими впечатлениями, с большим желанием снова посетить Армению>, ? отметила помощник председателя Комитета по туризму Министерства экономики Р Мариам Акопян.

<В этом году мы впервые проводим велорейс на такую длинную дистанцию с участием большого количества международных спортсменов. Они смогли не только получить уникальный спортивный опыт, но и исследовать маршруты и погрузиться в культуру и гостеприимство Армении. Мы очень надеемся, что наш турнир привлечет еще больше участников в дальнейшем и станет новым этапом в развитии велосипедного туризма в Армении>, ? отметила глава проекта Ascend Armenia. Татевик Аветисян.

The Ascend Armenia Cycle Fest был организован Impulse management company и Dilijan Development Foundation (DDF) в рамках программы развития Дилижана, запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд в 2012 году.

Велосипедный турнир Ascend Armenia Ultra Distance Bikepacking Race 2023 состоялся при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения, Федерации велосипедного спорта Армении и других спонсоров.