Пятница, 30 Июня 2023 10:11

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 29- летию образования военного университета им. Вазгена Саркисяна. В мероприятии приняли также участие представители законодательных органов и местных органов самоуправления, заместители министра обороны, руководство Генерального штаба и другие высокопоставленные лица. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Поздравив присутствующих с 29-летием образования университета, министр обороны отметил, что вуз внес большой вклад в становление армии. Сурен Папикян подчеркнул, что сегодня, спустя 29 лет, вуз стоит перед новой вехой, поскольку становится военной академией, включающей в себя и военный авиационный университет. <У нас уже есть соответствующее решение правительства. В ближайшее время правовыми актами будет утверждена новая структура военного университета. Мы поставили перед собой задачу, согласно которой военный университет должен быть не только кузницей наших вооруженных сил, важнейшим образовательным центром, но и стать таким военным учебным заведением, в котором у молодежи из других стран тоже будет желание и мечта учиться в нем", - подчеркнул министр обороны РА, выразив уверенность, что тысячи преданных своему делу молодых людей Родины еще будут учиться в этом учебном центре, чтобы сохранить неприкосновенными границы Родины.

В своем выступлении начальник Генерального штаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян рассказал об истории создания военного университета и текущей образовательной деятельности. Начальник Генштаба заметил, что выпускники военного вуза всегда вносили и вносят активный вклад в повышение и развитие боевого потенциала армии, поэтому структура вуза должна стать более мощной, как гарант армянской государственности и безопасности.