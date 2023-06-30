|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
|Армения привержена расширению и углублению партнерства с Грецией
|Никол Пашинян и Катрин де Болль обсудили Расширение Сотрудничества между РА и Европолом
|Парламент Арцаха призвал главу МИД Армении остановить переговоры в Вашингтоне
|Генпрокуратура оспаривает законность продажи земли в 161 га в Араратской области семье Овика Абрамяна
|Правящая партия Армении пойдет на выборы мэра Еревана в одиночку
|Пока Алиев и его режим не будут привлечены к ответственности, последствия для армянской стороны будут болезненными - эксперт
|Госсекретарь: США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения
|Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в результате азербайджанской провокации
|Делегация НС Армении примет участие в пленарном заседании ПА стран Франкофонии
|США воодушевлены усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе - Госдеп
|В результате очередной провокации со стороны ВС Азербайджана в Армии обороны Арцаха 4 погибших
|Постпред Армении в ООН: ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми
|Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 29- летию образования военного университета им. Вазгена Саркисяна. В мероприятии приняли также участие представители законодательных органов и местных органов самоуправления, заместители министра обороны, руководство Генерального штаба и другие высокопоставленные лица. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Поздравив присутствующих с 29-летием образования университета, министр обороны отметил, что вуз внес большой вклад в становление армии. Сурен Папикян подчеркнул, что сегодня, спустя 29 лет, вуз стоит перед новой вехой, поскольку становится военной академией, включающей в себя и военный авиационный университет. <У нас уже есть соответствующее решение правительства. В ближайшее время правовыми актами будет утверждена новая структура военного университета. Мы поставили перед собой задачу, согласно которой военный университет должен быть не только кузницей наших вооруженных сил, важнейшим образовательным центром, но и стать таким военным учебным заведением, в котором у молодежи из других стран тоже будет желание и мечта учиться в нем", - подчеркнул министр обороны РА, выразив уверенность, что тысячи преданных своему делу молодых людей Родины еще будут учиться в этом учебном центре, чтобы сохранить неприкосновенными границы Родины.
В своем выступлении начальник Генерального штаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян рассказал об истории создания военного университета и текущей образовательной деятельности. Начальник Генштаба заметил, что выпускники военного вуза всегда вносили и вносят активный вклад в повышение и развитие боевого потенциала армии, поэтому структура вуза должна стать более мощной, как гарант армянской государственности и безопасности.
|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
|Армения привержена расширению и углублению партнерства с Грецией
|Никол Пашинян и Катрин де Болль обсудили Расширение Сотрудничества между РА и Европолом
|Парламент Арцаха призвал главу МИД Армении остановить переговоры в Вашингтоне
|Генпрокуратура оспаривает законность продажи земли в 161 га в Араратской области семье Овика Абрамяна
|Правящая партия Армении пойдет на выборы мэра Еревана в одиночку
|Пока Алиев и его режим не будут привлечены к ответственности, последствия для армянской стороны будут болезненными - эксперт
|Госсекретарь: США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения
|Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в результате азербайджанской провокации
|Делегация НС Армении примет участие в пленарном заседании ПА стран Франкофонии
|США воодушевлены усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе - Госдеп
|В результате очередной провокации со стороны ВС Азербайджана в Армии обороны Арцаха 4 погибших
|Постпред Армении в ООН: ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми
|Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>
|Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
|Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
|Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
|Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу