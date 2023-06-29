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АрмИнфо. ВС Азербайджана 29 июня около 16:54 нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Мачкалашен, сообщает Минобороны Арцаха.
<С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил>, - говорится в сообщении.
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
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|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
|Армения привержена расширению и углублению партнерства с Грецией
|Никол Пашинян и Катрин де Болль обсудили Расширение Сотрудничества между РА и Европолом
|Парламент Арцаха призвал главу МИД Армении остановить переговоры в Вашингтоне
|Генпрокуратура оспаривает законность продажи земли в 161 га в Араратской области семье Овика Абрамяна
|Правящая партия Армении пойдет на выборы мэра Еревана в одиночку
|Пока Алиев и его режим не будут привлечены к ответственности, последствия для армянской стороны будут болезненными - эксперт
|Госсекретарь: США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения
|Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в результате азербайджанской провокации
|Делегация НС Армении примет участие в пленарном заседании ПА стран Франкофонии
|США воодушевлены усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе - Госдеп
|В результате очередной провокации со стороны ВС Азербайджана в Армии обороны Арцаха 4 погибших
|Постпред Армении в ООН: ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми
|Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Кристина Квин: США крайне заинтересованы в установлении мира между Арменией и Азербайджаном
|Отдавал ли Пашинян приказ о прекращении мобилизации в ходе 44-дневной войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян рассказал о причинах непризнания независимости Нагорного Карабаха
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху было предположение о том, что миротворцы в зоне конфликта не должны представлять страны ОБСЕ - Пашинян
|Депутат: необходимо обеспечить безопасность арцахских армян и признать их право на самоопределение
|Private Banking Ардшинбанка признан лучшим в Армении по версии Global Banking & Finance Review
|Президент Армении принял верительные грамоты у Посла Сан-Марино
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