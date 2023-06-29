Четверг, 29 Июня 2023 14:43

АрмИнфо. С 30 июня Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении прекратит свое существование. Об этом 29 июня журналистам заявил пока еще сохраняющий должность главы ведомства Армен Памбухчян.

По его словам, уже с завтрашнего дня он приступит к исполнению своей новой работы - главы предвыборного штаба партии <Гражданский договор> на выборах в Совет старейшин Еревана. <Это тоже ответственная должность, и я как член правления партии <ГД> должен буду возглавить предвыборный штаб партии>, - сказал Памбухчян, добавив, что рейтинг партии достаточно высок в Ереване, и, в частности, рейтинг бывшего вице-премьера, а ныне вице-мэра столицы Армении Тиграна Авиняна, который претендует на должность столичного градоначальника.

Памбухчян также отметил, что по положению на сегодняшний день нет политического решения о его будущем.

Отметим, что в соответствии с программой реформ, ряд функций, которые выполняло МЧС, в том числе, Спасательная служба, перейдут в структуру МВД Армении. Что касается выборов в совет старейшин Еревана, то они пройдут 17 сентября текущего года.