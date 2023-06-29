Четверг, 29 Июня 2023 12:32

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки будут твердо поддерживать мир в регионе. Об этом в своем микроблоге в Tvitter написал председатель комитета по международным отношениям Конгресса США Боб Менендес.

<Глубоко опечален гибелью четырех армян, убитых в Нагорном Карабахе. Будем следить за ситуацией>, - написал сенатор, добавив, что США будут твердо поддерживать мир в регионе.