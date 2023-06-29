Четверг, 29 Июня 2023 10:02

АрмИнфо. В Вашингтоне состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Об этом в своем микробллоге в Twitter написал сам Саллливан.

<Приятно было принимать в Белом доме Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Я призвал Армению и Азербайджан продвигаться к миру, а также избегать провокаций, снижать напряженность в целях укрепления доверия>, - написал советник президента США.

Напомним, что в эти дни в Вашингтоне проходят переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при содействии государственного секретаря США Энтони Блинкена. Переговорам накануне предшествовала провокация, предпринятая ВС Азербайджана, в результате которой погибли четверо военнослужащих Армии обороны Арцаха.