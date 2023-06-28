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 Среда, 28 Июня 2023 20:00
Александр Аванесов

Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство

Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство

АрмИнфо. Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил РА, генерал-полковник Оник Гаспарян выступил с заявлением, в котором прокомментировал оценки, данные премьер-министром РА Николом Пашиняном в ходе заседания комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года в Арцахе.    

<Выслушав разъяснения, представленные премьер-министром Республики Армения в следственной комиссии по расследованию обстоятельств войны, считаю уместным затронуть некоторые из представленных вопросов и изложить свою позицию и разъяснения. Считаю неприемлемым публичное обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и ведением войны>, - отметил генерал. Он также подчеркнул, что премьер-министр должен дать оценку не только деятельности вооруженных сил, но и представить деятельность всей системы государственного управления, указав положительные и отрицательные стороны, а также объективные и субъективные причины неудач. <Приведу некоторые выдержки из докладов, которые я делал на совещаниях до войны. 4 июля 2020 года в Генеральном штабе я представил доклад премьер-министру и членам Совета безопасности с участием заместителей начальника Генштаба и начальников главных управлений о проведении дополнительных мероприятий по подготовке войск к отражению возможной агрессии противника в создавшейся военно-политической обстановке. По результатам многосторонней оценки создавшейся ситуации я предложил премьер- министру принять меры политико- дипломатического характера для предотвращения войны или, по крайней мере, создания благоприятных условий для применения войск Армении. В частности поручить МИД РА разработать программу мероприятий, направленных на кардинальное улучшение отношений с государствами-членами ОДКБ (особенно с Российской Федерацией), и оказывать дружественную поддержку другим государствам региона (Иран и Грузия), а также, используя потенциал армянской диаспоры, нейтрализовать антиармянские провокации турецкой и азербайджанской общин в ведущих странах мира, приняв против них военно- политические меры>, - отметил генерал.

Он сообщил также, что в ходе заседания Совета безопасности, состоявшегося 10 июля 2020 года, премьер-министру был представлен проект госпрограммы развития вооружений и военной техники на 2020-2024 годы, согласно которому необходимо было изыскать 8 миллиардов долларов для решения задач, стоящих перед вооруженными силами. <В  ходе заседания Совета безопасности, состоявшегося во второй половине августа 2020 года, я доложил премьер- министру, что эффективность общевойсковой противовоздушной группировки оценивается как <слабая>, не представляется возможным эффективно подавить противовоздушную оборону противника  существующими силами и средствами ПВО,  низкая способность органов разведки эффективно отслеживать противника, слабая система оперативного управления и связи. Количество имеющихся беспилотных летательных аппаратов не позволяло обеспечивать выполнение боевых задач ВС РА.  Для борьбы с БПЛА противника необходимы средства ПВО, РЭБ, необходимое количество беспилотных летательных аппаратов. Они, конечно, включены в проект госпрограммы развития ВПК на 2020-2024 гг., но в основном на втором этапе, и возможности их приобретения минимальны, так как бюджетом их решить не представляется возможным. Но также необходимо обзавестись современными дальнобойными и дальнобойными стратегическими многоцелевыми разведывательно-ударными БПЛА>, - подчеркнул Гаспарян.

Он также указал, что поднимал вопрос о необходимости через Министерство высокотехнологичной промышленности мобилизовать ресурсы, уточнить производственные возможности компаний, имеющиеся количества разведывательных и ударных БПЛА и возможные сроки предоставления их вооруженным силам РА.

Генерал заметил, что в проекте госпрограммы развития ВПК на 2020-2024 годы предусматривалось наличие собственного спутника разведки и связи на геостационарной орбите или аренду спутника разведки и связи. За последние два года вопрос оснащения армии системами видеонаблюдения был решен на 100%, однако была проблема по другим оперативным направлениям. В то же время существуют проблемы создания второго и третьего слоев систем видеонаблюдения>, - говорится в заявлении генерала.

Он заметил, что поднимал и вопросы инженерно- технического, тылового и медицинского обеспечения. В частности отмечалась  важность модернизации систем управления огнем танков, так как используемая в вооруженных силах техника не соответствует современным стандартам по своим основным тактико- техническим показателям и техническому состоянию.

Генерал также считает, что Армении не удалось предотвратить абсолютное качественное и количественное превосходство противника в технике и средствах поражения, в том числе в воздухе. Ей не удалось осуществить мероприятия, предусмотренные планом модернизации армии в 2018-2024 гг. Война, таким образом, началась в неблагоприятный для Армении момент.

Особое внимание экс-начальник ГШ уделяет военному управлению - неотъемлемой части системы управления в целом. "В конце концов, не стоит забывать, что вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство. С этой точки зрения масса ошибок, проблем и неверных шагов сыграла роковую роль", - подчеркнул Гаспарян, добавив, что государство, не смогло в полной мере обеспечить меры по соблюдению правового режима военного положения. Во многих случаях население преграждало пути и блокировало движение воинских подразделений, перебрасываемых из Армении в зону боевых действий.  Из-за фактического отсутствия борьбы с военными преступлениями в стране царила атмосфера безнаказанности, вследствие чего были массовые случаи дезертирства, повлиявшие на стабильность оборонной системы. Из-за слабой дипломатической работы и в условиях блокады, руководству страны не удалось обеспечить регулярные поставки оружия и боеприпасов и, тем самым, восполнить потери в технике и вооружениях.  Из-за отсутствия ограничений на пользование интернетом противнику удалось с высокой эффективностью посеять панику в армянском обществе и подорвать морально и психологически, ослабив волю к сопротивлению.

Гаспарян заявил также  о безответственном подходе госструктур, приведшем к провалу планов по привлечению добровольцев из других стран и частных военных структур. И если изначально проблемы носили финансовый характер, то 27 октября 2020 г. Армения, ратифицировав международную конвенцию по борьбе с вербовкой, финансированием и обучением наемников, окончательно провалила процесс привлечения огромного числа добровольцев из-за рубежа.

Не было приложено должных политических и дипломатических усилий для прекращения боевых действий на более выгодных для Армении и Нагорного Карабаха условиях.  Разъясняя обстоятельства обвинений в адрес генералитета и допущенных им ошибок, Гаспарян отмечает, что история не знает примеров безупречного выполнения военными своих задач. Чтобы дать полноценную оценку действиям военных, необходимо тщательно разобраться в нюансах каждой военной операции, всех сопредельных факторов, количественного и качественного соотношения сил и средств, соответствия нормативно- правовой базы принципам ведения современного боя и т.д. Также необходимо уметь различать понятия "недостаток" и "преступление".

Экс-глава ГШ заявляет также о тотальной неразберихе при получении и обработке информации, поступающей с передовой, комментируя слова Пашиняна о том, что во многих случаях Генштаб опровергал ту или иную информацию, получаемую от карабахского руководства, но затем был вынужден признать ее достоверность.  По словам генерала, во-первых, муссирование противоречивой информации свойственно любой войне.  Во-вторых, у руководства Нагорного Карабаха были источники информации в различных звеньях Армии обороны, к тому же благодаря сотрудникам СНБ Карабаха, многие сведения местные власти получали раньше, чем они поступали в ГШ. По сути, отмечает генерал, была создана параллельная система военного управления, что и вносило сумятицу в общий процесс руководства и мешало получить объективную информацию. Именно поэтому Гаспарян тогда предлагал Пашиняну отдать распоряжение о том, чтобы вся информация поступала в штаб Армии обороны.

При всех своих недостатках и упущениях, вооруженные силы 44 дня сражались с кратно превосходящим врагом, и, нанося ему огромные потери, давали возможность властям принимать политические решения.

Отдельно Гаспарян коснулся и фразы Пашиняна о том, что заявление главы ГШ и 40 высокопоставленных офицеров с требованием отставки правительства, опубликованное 25 февраля 2021 г., было сделано под влиянием извне. Экс-глава Генштаба со всей ответственностью заверяет, что решения принимал единолично, оценивая военно- политическую обстановку в регионе.

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