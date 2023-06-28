Среда, 28 Июня 2023 18:51

АрмИнфо. Российская Федерация обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами и нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 28 июня на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва призывает стороны к сдержанности и урегулированию всех спорных вопросом мирным, политико-дипломатическим путем во взаимодействии с командованием российского миротворческого контингента. <Считаем, что деэскалации ситуации способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора и создание нормальных условий для мирной жизнедеятельности населения>, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ, указав на роль России в прекращении войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, подчеркнула, что эта роль подтверждена документально, в том числе, документом, под которым стоят подписи и Армении, и Азербайджана. <Эта роль не может подвергаться сомнению, поскольку была подтверждена непосредственно конфликтующими сторонами, и по этому вопросу был достигнут абсолютный консенсус>, - сказала Захарова.

Она в очередной раз подчеркнула, что рассматриваемые в комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44- дневной войны в Нагорном Карабахе является внутренним делом Армении. <Если же есть попытки найти какой-то злой умысел со стороны России, то это от лукавого и ложный посыл и дезинформация чистой воды. Именно при участии президента России были остановлены боевые действия, а российский миротворческий контингент обеспечивает режим прекращения огня>, - заметила официальный представитель МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли при продаже Москвой вооружения Еревану, в том числе, ракетного комплекса <Искандер>, выдвигалось требование об ограничении его применения, о чем недавно в НС Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, Захарова посоветовала обратиться в оборонное ведомство России и его подведомственным структурам, которые заключают контракты.

Прокомментировала Захарова и активное турецко- азербайджанское сотрудничество и наращивание присутствия Турции в регионе Южного Кавказа. По словам представителя МИД РФ, российской стороной неоднократно выражалось негативное отношение к возможному появлению постоянной или квази-постоянной инфраструктуры НАТО в регионе Южного Кавказа.