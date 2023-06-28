Среда, 28 Июня 2023 16:11

АрмИнфо. Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила очередное нападение вооруженных сил Азербайджана на Республику Арцах.

<От имени группы дружбы Франция-Армения я решительно осуждаю нападение Азербайджана, в результате которого прошлой ночью погибли 4 арцахзскх солдата. Несмотря на то, что блокада длится уже 200 дней, Алиев продолжает демонстрировать свои планы по этнической чистке Нагорного Карабаха. Что думают Урсула фон ден Ляйен и Шарль Мишель об этом <надежном> партнере>, - написала депутат францкзского парламента Анн Лоранс-Петель в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что сегодня пресс-служба МО Арцаха распространила сообщение, в котором говорилось, что 28 июня с 01:30 подразделения ВС Азербайджана из артиллерийских установок и с применением БПЛА открыли огонь по позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего в АО Арцаха 4 погибших. Примечательно, что очередная провокация произошла на фоне проходящих переговоров глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Вашингтоне.