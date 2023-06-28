Среда, 28 Июня 2023 13:36

АрмИнфо. Убийство четверых военнослужащих Армии обороны Арцаха в очередной раз свидетельствует о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, игнорируя призывы и решения авторитетных международных организаций, своими геноцидными действиями предпринимает попытки добиться своих целей с использованием военных, политических и экономических механизмов, направленных на окончательный отток армянского населения из республики. Об этом говорится в заявлении Национального Собрания Республики Арцах, которое 28 июня огласил спикер арцахского парламента Артур Товмасян.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз, грубейшим образом нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в ночь с 27 на 28 июня в 01:30 по местному времени открыли огонь из различных видов оружия по позициям подразделений Армии обороны Арцаха, в результате чего погибли четверо военнослужащих АО.

Как отметил спикер, примечательно, что новый инцидент, который является продолжением периодически осуществляемых провокаций со стороны Баку, как и в предыдущих случаях, зафиксирован в тот самый момент, когда в Вашингтоне проходят переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве государственного секретаря США, направленные на урегулирование армяно- азербайджанских отношений. Это, по словам спикера, в очередной раз свидетельствует и подтверждает то, что проходящие переговоры по мирному договору, являются ничем иным, как ширмой, направленной на воспрепятствование Азербайджаном установлению в регионе долгосрочного мира и стабильности.

Выражая обеспокоенность складывающейся ситуацией, Национальное Собрание Республики Арцах обращается к Совету безопасности ООН, руководителям стран -сопредседателей Минской группы ОБСЕ с призывом предпринять конкретные шаги. В частности, парламент Республики Арцах призывает применить санкции в отношении Азербайджана, сдержать его агрессивные устремления. <Уверены, что применение политики двойных стандартов еще более поощряет Азербайджан, делая его все более неконтролируемым>, - говорится в заявлении.

В документе также содержится обращение к Российской Федерации остановить антинародные и геноцидные действия Баку.

НС Арцаха призвало делегацию Армении, ведущую переговоры в Вашингтоне, немедленно остановить переговоры до полного установления режима перемирия на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также на территории Республики Армения с предоставлением документально зафиксированных гарантий. В противном случае, продолжение переговоров будет означать поощрение агрессивного поведения Азербайджана и предоставление ему льгот на международном уровне.

<Склоняя головы перед памятью павших за родину, мы заявляем о своем стремлении продолжить их святое дело>, - отмечается в заявлении.