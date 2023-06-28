Среда, 28 Июня 2023 12:48

АрмИнфо. Генеральная прокуратура подала в административный суд ряд исков к главе общины Арташат Араратской области, требуя признать незаконным отчуждение около 161 га земли семье Абрамянов (экс-премьера Армении). Об этом сообщает издание <Хетк>.

Отмечается, что земли находятся на территории сел Нарек и Мхчян, которые после укрупнения вошли в состав Арташатской общины, поэтому требование было предъявлено к главе Арташатской общины.

Согласно информации, в 2004 году глава общины Мхчян Араратской области продал земли в 40,6 га сыну бывшего премьер-министра Овика Абрамяна - Аргаму Абрамяну. А в 2003 г. супруге Овика Абрамяна - Джульетте Абрамян было отчуждено 4092 квадратных метра земли.

Как рассказали изданию в Генпрокуратуре, решения главы общины приняты с нарушением закона, поскольку были отчуждены земельные участки, входящие в резервный фонд, без изменения их целевого назначения, при этом их продажа разрешена только после изменения целевого назначения.

Помимо этого, 30 октября 2001 г. глава общины Нарек того же региона продал 120 га земли ЗАО <Арташат Винкон> (принадлежит семье Абрамянов). На этом земельном участке были пастбища, включенные в перечень ограничений Земельного кодекса как неотчуждаемые. Со временем они превратились в сады, на территории даже было построено небольшое водохранилище, для орошения садов.

Напомним, что уроженец села Мхчян Араратской области, член РПА Овик Абрамян в апреле 2014 года был назначен премьер-министром Армении (до этого был депутатом НС, вице- премьером, руководителем аппарата президента, спикером НС), 8 сентября 2016 года подал в отставку, объяснив своё решение желанием дать президенту Сержу Саргсяну возможность сформировать новое правительство и консолидировать общество.

Еще в 2014 году издание <Хетк> отмечало, что число компаний, принадлежащих в Армении премьер-министру Овику Абрамяну и его близким родственникам, переваливает за пятый десяток.