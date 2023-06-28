Среда, 28 Июня 2023 10:04

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и Мартакерте, у армянской стороны 4 погибших. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

<28 июня с 01:30 подразделения вооруженные силы Азербайджана с применением артиллерийских установок и БПЛА открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и в Мартакерте, у армянской стороны 4 погибших>, - говорится в сообщении.

Министерство обороны Республики Арцах также отметило, что по состоянию на 07:00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.

<Министерство обороны Республики Арцах сделает дополнительное заявление относительно военнослужащих, погибших в результате очередной провокации со стороны Азербайджана. Минобороны Арцаха призывает СМИ и пользователей социальных сетей не публиковать неуточненную информацию, следить исключительно за официальной новостной лентой>, - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что Министерство обороны Азербайджана, распространяя дезинформацию о предполагаемых нарушениях режима прекращения огня подразделениями Армии обороны, и, в частности, распространив 27 июня ложное сообщение о ранении военнослужащего вооруженных сил Азербайджана огнем с армянской стороны, создало информационную базу для очередной провокации.