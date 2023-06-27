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 Вторник, 27 Июня 2023 11:59
Алина Оганесян

В Ереване стартовали акции в поддержку Арцаха у посольств стран -сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ЕС

В Ереване стартовали акции в поддержку Арцаха у посольств стран -сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ЕС

АрмИнфо. Представители АРФ <Дашнакцутюн> сегодня проводят однодневную акцию SOS Artsakh у диппредставительств стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, США и РФ) и Евросоюза с призывом перейти от слов к действиям.

По словам представителя Верховного органа АРФД Ишхана Сагателяна, который участвует в акции у здания офиса ЕС, цель проводимых пикетов - потребовать у стран - сопредседателей МГ ОБСЕ и ЕС отказаться от двойных стандартов.

Последние, как отметил Сагателян, ограничиваются лишь заявлениями, и изредка принятием резолюций, но Арцах продолжает оставаться в блокаде.  При этом он отметил, что необходимо обсудить вопрос продления миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Представители АРФ <Дашнакцутюн> , которые собрались у Посольства РФ отметили, что связывают большие ожидания с Россией в контексте деблокады Лачинского коридора, поскольку именно Россия является гарантом заявления от 9 ноября 2020 года и имеет в арсенале весь необходимый инструментарий в регионе, как политический, так дипломатический и военный для разрешения ситуации.

Митингующие отметили необходимость введения санкций против Азербайджана, что предотвратит политику этнических чисток, осуществляемую последним в Арцахе на протяжении нескольких месяцев.  <Но мы сегодня являемся свидетелями того, что вместо того, чтобы вводить санкции, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и ЕС еще более укрепляют сотрудничество с Азербайджаном из соображений газовой безопасности>, - заявили представители АРФД.

Напомним, что Арцах находится в блокаде со стороны Азербайджана с декабря 2022 года.

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