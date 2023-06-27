Вторник, 27 Июня 2023 11:34

АрмИнфо. Завод АРМЕНАЛ провел объектовую тренировку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории предприятия. Об этом отмечается в сообщении АРМЕНАЛа.

Сотрудники участка промышленной и пожарной безопасности АРМЕНАЛа и пожарно- спасательного отряда Спасательной службы Армении за минимальный срок ликвидировали возгорание на условном хранилище горюче-смазочных материалов. Четко отработали совместное использование пожарной техники обеих организаций, слажено провели эвакуацию пострадавших из зоны задымления и оказали им первую доврачебную помощь.

Медики армяно-канадской клиники Maple Leafs обучили арменаловцев практическим навыкам спасения травмированных и пострадавших.

В ходе тренировки отработана эвакуация сотрудников, находящихся в административных и служебных помещениях, их сбору на безопасных участках.

"Подобные учения регулярно проводятся на нашем заводе и повышают готовность персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях", - заявил начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии АРМЕНАЛа Ваге Тамазян.