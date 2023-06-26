Понедельник, 26 Июня 2023 15:51

АрмИнфо. Под председательством посла Франции Анн Луйо и заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованнисяна состоялась очередная встреча, посвященная ходу реализации экономической дорожной карты, подписанной в декабре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, в ходе встречи были обсуждены ряд значимых событий, в том числе открытие офиса Французского агентства развития в Ереване и осуществление Министерством экономики и финансов Франции экспортной поддержки в области устойчивой энергетики.

Состоялся обмен мнениями, в частности, о будущих программах, реализуемых Агентством в области воды, сельского хозяйства и энергетики, координации децентрализованного сотрудничества (пока 30 действующих соглашений) и прибытии миссии французских компаний в Армению.