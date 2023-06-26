Понедельник, 26 Июня 2023 15:08

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян и глава правящей фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян своими хулиганскими выходками попытались воспрепятствовать нормальному ходу внеочередного заседания, которое стартовало 26 июня. Об этом журналистам заявил депутат от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, власти пытаются подобными шагами сместить внимание общественности от стоящих перед страной проблем, выступая с ложными заявлениями. <Они уже давно перешли все <красные> линии. Спикеру кажется, что кресло председателя НС он принес из дому, и может делать все, что ему заблагорассудится>, - отметил оппозиционер.

Манукян добавил, что находящийся в зале заседаний НС министр обороны РА Сурен Папикян должен был бы провалиться сквозь землю, когда человек, наподобие Алену Симоняну, критикует экс-министра обороны Сейрана Оганяна, прошедшего огромный воинский путь. <Распространяют фальсификации о якобы похищенных экс-министром миллионах, что из-за таких генералов и была проиграна война, на что естественно Оганян от имени всех солдат выступил с опровержением, а Ален Симонян в это же время покинул зал заседаний, предпочтя не реагировать на замечания экс-министра>, - отметил Манукян. Он добавил, что наличие таких генералов, как Сейран Оганян и позволяло стране в течение 30 лет поддерживать безопасность Армении и Арцаха.

Напомним, что сегодня в ходе внеочередного заседания Национального Собрания РА представители власти и оппозиции обменялись нелицеприятными "любезностями" в адрес друг друга, после чего в работе НС был объявлен перерыв.